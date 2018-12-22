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Зарплата голови НАК "Нафтогаз України" повинна бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за перегляд контракту з головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим, термін дії якого закінчується в березні 2019 року, у бік зменшення заробітної плати.
Дивися повний текст Зарплата голови НАК \"Нафтогаз України\" повинна бути знижена - Гройсман
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R2
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:40
Да, лучше пусть тырят (как везде)
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Pavlentiy
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:35
Они и так тырят.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:54
зачем эти полумеры? для страны лучше всего ликвидировать этого посредника на газоаом рынке...
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Тракторист
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:05
Зарплату срезать нельзя - это будет несправедливо, а вот обложить прогрессивным подоходным налогом нужно. Скажем, для зарплат свыше 1 млн. грн в месяц -90%.
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warlamp
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