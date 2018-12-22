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Зарплата голови НАК "Нафтогаз
України" повинна бути...

Зарплата голови НАК "Нафтогаз України" повинна бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:40

Зарплата голови НАК "Нафтогаз України" повинна бути...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за перегляд контракту з головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим, термін дії якого закінчується в березні 2019 року, у бік зменшення заробітної плати.

Дивися повний текст Зарплата голови НАК \"Нафтогаз України\" повинна бути знижена - Гройсман.
R2
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Да, лучше пусть тырят (как везде)
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Они и так тырят.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:54

зачем эти полумеры? для страны лучше всего ликвидировать этого посредника на газоаом рынке...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:05

Зарплату срезать нельзя - это будет несправедливо, а вот обложить прогрессивным подоходным налогом нужно. Скажем, для зарплат свыше 1 млн. грн в месяц -90%.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:39

Не, это он не к выборам вещает
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:27

  warlamp написав:Зарплату срезать нельзя - это будет несправедливо, а вот обложить прогрессивным подоходным налогом нужно. Скажем, для зарплат свыше 1 млн. грн в месяц -90%.

Це призведе до тіньових зп навіть на держ підприємстві.
jeugen
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