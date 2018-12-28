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Зарплата голови НАК "Нафтогаз України" повинна бути...
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за перегляд контракту з головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим, термін дії якого закінчується в березні 2019 року, у бік зменшення заробітної плати.
Дивися повний текст Зарплата голови НАК \"Нафтогаз України\" повинна бути знижена - Гройсман
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R2
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:40
Да, лучше пусть тырят (как везде)
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Pavlentiy
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:35
Они и так тырят.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:54
зачем эти полумеры? для страны лучше всего ликвидировать этого посредника на газоаом рынке...
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Тракторист
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:05
Зарплату срезать нельзя - это будет несправедливо, а вот обложить прогрессивным подоходным налогом нужно. Скажем, для зарплат свыше 1 млн. грн в месяц -90%.
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warlamp
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:39
Не, это он не к выборам вещает
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antey1969
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Додано: Суб 29 гру, 2018 10:27
warlamp написав:
Зарплату срезать нельзя - это будет несправедливо, а вот обложить прогрессивным подоходным налогом нужно. Скажем, для зарплат свыше 1 млн. грн в месяц -90%.
Це призведе до тіньових зп навіть на держ підприємстві.
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jeugen
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:37
Коболев это не исключение, а закономерность. Взять за основу различие в максимальных и минимальных доходах 10 раз. Кто чувствует, себя крупным спецом на запад, или восток доказывать свою профпригодность. Под эту цепочку вся экономика перестроится. Вместо пентхауса в 300 м будут строить и продавать десяток обычных квартир. Вместо сумки из крокодила сотню приличных ранцев. Вместо каена 20 машин попроще. Еще дворцы под детсады.
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nik1
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:48
пока чиновникам не привяжут заработные платы к уровню минимальной заработной платы или прожиточному минимуму народ Украины будет жить плохо, а чиновники хорошо...
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Cler
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:56
Cler написав:
пока чиновникам не привяжут заработные платы к уровню минимальной заработной платы или прожиточному минимуму народ Украины будет жить плохо, а чиновники хорошо...
Кожен живе так як хоче. Вам же ніхто не забороняє видобувати нафту без ліцензії і в тіньову її продавати? Або бурштин? Але там тихіше треба.
Ніхто не забороняє поїхати в багатші села. Кожен живе так, як йому комфортно.
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jeugen
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