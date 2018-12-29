Зарплата голови НАК "Нафтогаз України" повинна бути...

Автор77 написав:

Я б не назвав це реформами, я б назвав це удосконаленням корупційних схем,з допомогою яких клани проводять безперервний сеанс доїння населення та малого і середнього бізнесу.Реформи це,наприклад- повноцінний закон про трансферне ціноутворення,який був прийнятий ще донецькими в першому читанні,а нинішніми - де-факто знівельований,в зв"язку з чим пацани майже нічого не платять тут, і копійки платять на Кіпрі та інших офшорах- це наведення ладу в енергетичній схемі,де по інформації учасників погоджувальної комітету в Раді - 80 сумнівних прокладок ( здогадайтесь з 3-х раз кому вони в цій країні належать) продають Україні суто російський газ,але вже з річною націнкою в 2-3- млрд.дол.-це оподаткування дивідендів - зараз це здається 5% ,це менше,ніж платить звичайна техпрацівниця в школі - там з податками роботодавця до 40% мабуть доходить.5% олігархи і 40% техпрацівниця порівняйте степінь цинізму-це наведення порядку в Нафтогазі,який вже з жиру біситься і не знає куди відправляти премії в сумі 1 млрд.200 млн. грн. на шістьох - чи то мамі в штати,чи то дружині в Ліхтенштейн ( до цього їх звичайно ж конвертнули) - адже там цим грошикам комфортніше та безпечніше буде-це припинення процесу електродоїння населення,щоб нарешті відновився споживацький попит та закрутилися колісчатка - попит-збільшення промвиробництва і так далі по мульт-ефекту-це припинення масових корупційних схем на топ-рівнях,які з часів донецьких лише розквітли,оскільки з антикорупційних органів - ім"я яким легіон,лише один - НАБУ - щось там реально показує по реальній роботі-це якась хоч формальна люстрація,щоб простий інспектор митниці на Краківці не міг надалі працювати на 4 тис.грн. зарплати, і 5 тис.грн. річної матеріальної допомоги і купляти при цьому нерухомість в новобудовах цента Львова і джипи для себе та всіх числених членів його сім"ї за багато сотень тисяч доларів- це якісь хоч дії,щоб не профукати трубу зовсім-це наповнення бюджету на сотні млрд.дол. з припиненням всіх цих схем-прокладок-офшорів та направлення їх на розвиток країни,щоб припинити масову втечу за кордон,де мільйони співвітчизників гарують на польського пана ,щоб привезти 700 дол. на місяць чистими,але ці 700 дол. приходиться гарувати не 160 годин як норм.роб час ,а по 250-280 годин,жуючи при цьому мівіну тамтешню та часто ночуючи в кімнатах на нарах одночасно з 20-25 таких же гастерів.Ну таке от.Оце і є реформи. А решта - це навішування лапші, - ну і традиційний замінник реальних ек. реформ - мова,віра,освіта, і ні слова про економіку,про реальну боротьбу з корупцією ,про реальний напрям до стандартів євро.країн.На фіга нам той томос,краще би десяток-другий кор. схем прикрили б , це і був би реальний рух в євро-напрямку.З реальними , а не псевдо - реформами і долар буде 22-23 - запросто.Так і це завеликий курс,якщо розібратися.А ще доповню з позавчорашнього засідання погоджувального комітету в Раді:Якщо скласти 2-3 млрд.націнки 80-ти кишеньковим прокладкам за рос.газ ,прибутки лише офіційні Нафтогазу , Укргазвидобування та Укртрансгазу(фактично видоїні з населення та бізнесу) - це виходить - 250 млрд.грн . в рік - четверть бюджету країни.Питається де вони - ці 250 млрд.грн. в рік - може в нас молочні ріки та кисільні берега за ці втрачені (економічно) 5 років намалювалися ?Так ні. Вова Гройсман чітко сказав - без позичок ми за ці 5 років допрацювалися до дефолту,це ж майже дослівно його слова. Ну тут він промовчав про гроші гастерів,без них країні і кредити не допомогли б.