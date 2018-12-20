RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Грузії незабаром може
розпочатися випуск електромобілів

У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:34

У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів.

Дивися повний текст У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86425
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:34

Дивлюсь, там такіж брехуни при владі, як і у нас. Аби бабла зрубити.
Був я минулого року в Грузії. Там люди майже не купують автомобілі дорожчі за 5 000долл. Основна маса їздить на авто з США та Канади.
Яким чином вони намагатимуться перевести автолюбителів на електрокар - хз.
Якщо вказана статистика зарядних пристроїв правда - то їх співвідношення до загальної кількості електромобілів та розмірів країни - визиває тільки "УАУВ". Хоча особисто в Батумі я мало де зустрічав зарядки для електромобілів, та й самі електромобілі.
Та це й не дивно, адже у нас в рік продається більше ніж у них з 2011-го по дорогам їздить.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 08.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Грузії понад 600 тис. громадян зустрінуть Новий рік...
R2 » Чет 27 гру, 2018 10:55
4 158
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 17:18
nalim
Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –... 1, 2, 3
R2 » Нед 23 гру, 2018 15:21
22 1585
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 08:52
0mage0
МВФ схвалив виділення Грузії четвертого траншу на $42 млн
R2 » Чет 20 гру, 2018 21:50
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 21:50
сірий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65911)
28.12.2018 18:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.