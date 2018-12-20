У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів.
Дивися повний текст У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:34
У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів
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Дивися повний текст У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:34
Дивлюсь, там такіж брехуни при владі, як і у нас. Аби бабла зрубити.
Був я минулого року в Грузії. Там люди майже не купують автомобілі дорожчі за 5 000долл. Основна маса їздить на авто з США та Канади.
Яким чином вони намагатимуться перевести автолюбителів на електрокар - хз.
Якщо вказана статистика зарядних пристроїв правда - то їх співвідношення до загальної кількості електромобілів та розмірів країни - визиває тільки "УАУВ". Хоча особисто в Батумі я мало де зустрічав зарядки для електромобілів, та й самі електромобілі.
Та це й не дивно, адже у нас в рік продається більше ніж у них з 2011-го по дорогам їздить.
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