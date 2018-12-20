У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів.

Додано: Вів 01 січ, 2019 21:01

Якщо вказана статистика зарядних пристроїв правда - то їх співвідношення до загальної кількості електромобілів та розмірів країни - визиває тільки "УАУВ". Хоча особисто в Батумі я мало де зустрічав зарядки для електромобілів, та й самі електромобілі.

А где такая статистика по количеству зарядных устройств и электромобилей в Грузии опубликована. Ссылочку не приведете? Очень интересно.По Харькову вижу объективный рост числа зарядок для электромобилей. Автосалоны, гаражи, магазины автозапчастей, некоторые СТО уже их установили. И не всегда они бывают заняты, что говорит о некоторой недозагруженности, а вернее о возможности увеличения количества электромобилей в Харькове без появления необходимости строительства дополнительных электозаправок. Это выгодно будущим владельцам электромобилей, кстати, многие из которых все же будут заряжать их в своих гаражах или на стоянках. Конечно, мое мнение субъективно на счет недозанятости электрозаправок, но все же рост их числа может быть очень быстрым так как стоят они копейки в сравнении с бензиновыми или газовыми топливными заправками.Мне очень кажется странным, что до сих пор нет украинской государственной программы по строительству заводов для производства электромобилей. Это товар с высокой добавочной стоимостью и игнорирование такой возможностью, могущей поднять экономику практически любой страны, со стороны этой власти вызывает много вопросов. Хотя макроэкономика для этой власти не является тем предметом, которым она управляет в достаточной мере в интересах Украины.Простимулировать строительство завода автомобильного даже на базе АВТОЗАЗа совсем не сложно. Но для этого надо иметь желание на стабильность и долгосрочное развитие экономики, а не "после нас хоть потоп".