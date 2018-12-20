У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів.
Дивися повний текст У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:34
У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:34
Дивлюсь, там такіж брехуни при владі, як і у нас. Аби бабла зрубити.
Був я минулого року в Грузії. Там люди майже не купують автомобілі дорожчі за 5 000долл. Основна маса їздить на авто з США та Канади.
Яким чином вони намагатимуться перевести автолюбителів на електрокар - хз.
Якщо вказана статистика зарядних пристроїв правда - то їх співвідношення до загальної кількості електромобілів та розмірів країни - визиває тільки "УАУВ". Хоча особисто в Батумі я мало де зустрічав зарядки для електромобілів, та й самі електромобілі.
Та це й не дивно, адже у нас в рік продається більше ніж у них з 2011-го по дорогам їздить.
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:01
jeugen
А где такая статистика по количеству зарядных устройств и электромобилей в Грузии опубликована. Ссылочку не приведете? Очень интересно.
По Харькову вижу объективный рост числа зарядок для электромобилей. Автосалоны, гаражи, магазины автозапчастей, некоторые СТО уже их установили. И не всегда они бывают заняты, что говорит о некоторой недозагруженности, а вернее о возможности увеличения количества электромобилей в Харькове без появления необходимости строительства дополнительных электозаправок. Это выгодно будущим владельцам электромобилей, кстати, многие из которых все же будут заряжать их в своих гаражах или на стоянках. Конечно, мое мнение субъективно на счет недозанятости электрозаправок, но все же рост их числа может быть очень быстрым так как стоят они копейки в сравнении с бензиновыми или газовыми топливными заправками.
Мне очень кажется странным, что до сих пор нет украинской государственной программы по строительству заводов для производства электромобилей. Это товар с высокой добавочной стоимостью и игнорирование такой возможностью, могущей поднять экономику практически любой страны, со стороны этой власти вызывает много вопросов. Хотя макроэкономика для этой власти не является тем предметом, которым она управляет в достаточной мере в интересах Украины.
Простимулировать строительство завода автомобильного даже на базе АВТОЗАЗа совсем не сложно. Но для этого надо иметь желание на стабильность и долгосрочное развитие экономики, а не "после нас хоть потоп".
|