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У Ватикані вперше винесли
вирок за відмивання коштів

У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:40

У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів

Пропонуємо до обговорення:
Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув'язнення.

Дивися повний текст У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:41

Прикольно. І там схема працює. Збанкрутував фірму, на яку набрав кредитів, відмив кошти. За державний кошт 2,5 роки просидів вдома під слідством і як результат - 2,5 роки ув*язнення, які вже відбув.
Висновок - в Ватикані теж можна позолотити ручку.
jeugen
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