Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув'язнення.
Дивися повний текст У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:40
У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів
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Дивися повний текст У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:41
Прикольно. І там схема працює. Збанкрутував фірму, на яку набрав кредитів, відмив кошти. За державний кошт 2,5 роки просидів вдома під слідством і як результат - 2,5 роки ув*язнення, які вже відбув.
Висновок - в Ватикані теж можна позолотити ручку.
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