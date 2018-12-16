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Влада Нью-Йорка з 1 січня
запровадить мінімальну...

Влада Нью-Йорка з 1 січня запровадить мінімальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:58

Влада Нью-Йорка з 1 січня запровадить мінімальну...

Пропонуємо до обговорення:
Нові правила, що стосуються сервісів на замовлення таксі в Нью-Йорку, набудуть чинності 1 січня 2019 року, після чого водії таких сервісів вперше в історії США отримуватимуть гарантовану мінімальну оплату праці, пише видання Vox.

Дивися повний текст Влада Нью-Йорка з 1 січня запровадить мінімальну зарплату для водіїв Uber і Lyft.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:58

"в час после ВЫЧЕТА РАСХОДОВ"!! Наши нахваливают некую среднюю да ещё за месяц да ещё БЕЗ вычета налогов
Moimir
 
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