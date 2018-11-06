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Валютним кредитам дали відстрочку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:18
Пропонуємо до обговорення:
Банкіри пропонують Нацбанку поетапно вводити обмеження на видачу кредитів у валюті...
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Суб 17 лис, 2018 08:22
shapo