RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Валютним кредитам
дали відстрочку

Валютним кредитам дали відстрочку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:18

Валютним кредитам дали відстрочку

Пропонуємо до обговорення:
Банкіри пропонують Нацбанку поетапно вводити обмеження на видачу кредитів у валюті...

Дивися повний текст Валютним кредитам дали відстрочку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86426
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...
R2 » П'ят 30 лис, 2018 22:18
9 792
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 гру, 2018 21:18
andrijk777
У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin 1, 2
R2 » Пон 19 лис, 2018 13:42
17 1299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 18:26
4e4ensxe
В Україні дали старт знесенню хрущовок 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 06 лис, 2018 20:35
36 2376
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лис, 2018 08:22
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.