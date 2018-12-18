Чи змогли б ви побудувати свій бізнес?
Дивися повний текст Чи змогли б ви побудувати свій бізнес? (тест).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:08
Чи змогли б ви побудувати свій бізнес? (тест)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи змогли б ви побудувати свій бізнес? (тест).
Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:08
Еще хорошо бы договориться с банками о представительстве в регионах.
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