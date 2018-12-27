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Чи змогли б ви побудувати
свій бізнес? (тест)

Чи змогли б ви побудувати свій бізнес? (тест)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:08

Чи змогли б ви побудувати свій бізнес? (тест)

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Чи змогли б ви побудувати свій бізнес?

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:08

Еще хорошо бы договориться с банками о представительстве в регионах.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:30

Я люблю ходить пешком и считаю это полезным - почему я обязан только на машине передвигаться? Не согласен с категоричностью данного ответа.
И как вы оцените профессиональные навыки человека с улицы, если не разработаете КPI для его должности - по общению? Лол
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:36

smart_analyst2017
Я тоже люблю ходить пешком, тем более всё что мне надо в радиусе 0.5 км. от дома. Мне машина даром не нужна, одни проблемы. Но был бы миллиард, купил бы самую дорогую вместе с шофером. :mrgreen:
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:31

я знал, что у меня "жилка", и что пройду тест на ура.... но тут не учтен момент всеобъемлющей лени, которая тормозит весь предпринимательский запал :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:33

  Попаданец написав:Я тоже люблю ходить пешком, тем более всё что мне надо в радиусе 0.5 км. от дома. Мне машина даром не нужна, одни проблемы. Но был бы миллиард, купил бы самую дорогую вместе с шофером. :mrgreen:

тоже наверное единственный вопрос, который завалил ))
но я бы при деньгах каждый год новую китайскую машину покупал - попробовать, что там придумали и что у кого украли в процессе проектирования )))
ну и вообще не вижу целесообразности в предметах роскоши - это для тех, кто не умеет развлекаться...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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