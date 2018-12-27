Чи змогли б ви побудувати свій бізнес?
Дивися повний текст Чи змогли б ви побудувати свій бізнес? (тест).
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:08
Чи змогли б ви побудувати свій бізнес? (тест)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи змогли б ви побудувати свій бізнес? (тест).
Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:08
Еще хорошо бы договориться с банками о представительстве в регионах.
Додано: Пон 31 гру, 2018 09:30
Я люблю ходить пешком и считаю это полезным - почему я обязан только на машине передвигаться? Не согласен с категоричностью данного ответа.
И как вы оцените профессиональные навыки человека с улицы, если не разработаете КPI для его должности - по общению? Лол
Додано: Пон 31 гру, 2018 12:36
smart_analyst2017
Я тоже люблю ходить пешком, тем более всё что мне надо в радиусе 0.5 км. от дома. Мне машина даром не нужна, одни проблемы. Но был бы миллиард, купил бы самую дорогую вместе с шофером.
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:05
какой же бред, когда за тебя определяют "правильный" ответ в определённом вопросе.
Додано: Нед 06 січ, 2019 13:31
я знал, что у меня "жилка", и что пройду тест на ура.... но тут не учтен момент всеобъемлющей лени, которая тормозит весь предпринимательский запал
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Нед 06 січ, 2019 13:33
тоже наверное единственный вопрос, который завалил ))
но я бы при деньгах каждый год новую китайскую машину покупал - попробовать, что там придумали и что у кого украли в процессе проектирования )))
ну и вообще не вижу целесообразности в предметах роскоши - это для тех, кто не умеет развлекаться...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Вів 08 січ, 2019 01:09
Лол. По моем просьбе тест прошло несколько человек, построивших свои бизнесы, в том числе и я. И оказывается, мы его не можем построить ))))))))) Кто составлял данный тест?)
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