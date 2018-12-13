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У Вінниці налагодять
випуск тролейбусів

У Вінниці налагодять випуск тролейбусів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:08

У Вінниці налагодять випуск тролейбусів

Пропонуємо до обговорення:
Передбачається, що нові тролейбуси будуть краще адаптовані до українських умов.

Дивися повний текст У Вінниці налагодять випуск тролейбусів.
R2
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