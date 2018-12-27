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В Україні за місяць розмитнили 11 тис. авто на "єврономерах"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:13
Пропонуємо до обговорення:
З них майже 9,6 тис. транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог
Дивися повний текст В Україні за місяць розмитнили 11 тис. авто на \"єврономерах\"
.
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