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Intel розширюється в Ізраїлі
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 07:53
Пропонуємо до обговорення:
Ізраїльський уряд надасть Intel грант на суму 700 млн шекелів (близько 185 млн доларів США) в обмін на розширення виробничих потужностей компанії в країні. Виробник процесорів має намір вкласти в це близько 5 млрд доларів.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 07:54
Уму непостижимо - в постоянно воюющем Израиле строят миллиардные заводы. Вот это инвестклимат!
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De Bil
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