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Intel розширюється в Ізраїлі

Intel розширюється в Ізраїлі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:53

Intel розширюється в Ізраїлі

Пропонуємо до обговорення:
Ізраїльський уряд надасть Intel грант на суму 700 млн шекелів (близько 185 млн доларів США) в обмін на розширення виробничих потужностей компанії в країні. Виробник процесорів має намір вкласти в це близько 5 млрд доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:54

Уму непостижимо - в постоянно воюющем Израиле строят миллиардные заводы. Вот это инвестклимат!
De Bil
 
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