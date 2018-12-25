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АМКУ оштрафував представництво
«Huawei Україна» на 100...

АМКУ оштрафував представництво «Huawei Україна» на 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:39

АМКУ оштрафував представництво «Huawei Україна» на 100...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) отрафував ТОВ "Huawei Україна" за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Дивися повний текст АМКУ оштрафував представництво «Huawei Україна» на 100 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:39

Бензин вас не смущает? "Информацию" во время занесли?
shkarapet
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