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АМКУ оштрафував представництво «Huawei Україна» на 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 08:39
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) отрафував ТОВ "Huawei Україна" за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
Дивися повний текст АМКУ оштрафував представництво «Huawei Україна» на 100 тисяч гривень
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Додано: Суб 29 гру, 2018 08:39
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