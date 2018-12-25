Антимонопольний комітет України (АМКУ) отрафував ТОВ "Huawei Україна" за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
Дивися повний текст АМКУ оштрафував представництво «Huawei Україна» на 100 тисяч гривень.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 08:39
АМКУ оштрафував представництво «Huawei Україна» на 100...
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Дивися повний текст АМКУ оштрафував представництво «Huawei Україна» на 100 тисяч гривень.
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:53
Я тоже прозрел - даже здесь умудрились лизнуть.
Интересно было бы узнать, сколько еще в истории АМКУ было кейсов назначения штрафа за, внимание, непредоставление информации! И какой же бизнес в Украине будет тупо игнорировать запросы АМКУ? Рошен - возможно, СКМ - возможно. Но иностранная компания без мохнатой лапы - очень сильно сомневаюсь.
Вероятно, что в Комитете просто придолбались к качеству предоставленной информации и не запросив дополнительную - оштрафовали, проявляя солидарность с инициатором торговой войны с Китаем.
Только вот вспоминая о такой "мелочи", как национальные интересы, почему то я не вижу американских Apple и HP, создающих рабочие места в Украине... в отличии от китайских Huawei и ZTE...
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