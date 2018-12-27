Відповідні зміни планується внести в галузеві будівельні норми.
Дивися повний текст Мінрегіон України запроваджує нові будівельні норми для підвищення якості дорожнього покриття.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 08:48
Мінрегіон України запроваджує нові будівельні норми для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіон України запроваджує нові будівельні норми для підвищення якості дорожнього покриття.
Додано: Суб 29 гру, 2018 08:48
Документ это НЕ внедрение эффективной системы контроля качества и ответственности за ненадлежащее качество выполненных работ!
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