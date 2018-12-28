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Мінрегіон України запроваджує
нові будівельні норми для...

Мінрегіон України запроваджує нові будівельні норми для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:48

Мінрегіон України запроваджує нові будівельні норми для...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні зміни планується внести в галузеві будівельні норми.

Дивися повний текст Мінрегіон України запроваджує нові будівельні норми для підвищення якості дорожнього покриття.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:48

Документ это НЕ внедрение эффективной системы контроля качества и ответственности за ненадлежащее качество выполненных работ!
shkarapet
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:17

Толку с ваших норм, когда они никому нафик не нужны. В одном ПГТ сейчас дорогу решили сделать перед выборами. При минусовой температуре. Без номально сделанной подложке.
Курам на смех. Дорога на пару лет.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:22

Какие нормы?)
Гарантия 10 лет и криминальная ответственность - все.
Пусть хоть с г***а лепят :)
Rainbow
 
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