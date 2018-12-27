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Заборгованість населення України за житлово-комунальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг в листопаді 2018 року збільшилася на 17,3% до жовтня-2018 і склала 43,4 млрд грн (без урахування електроенергії).
Дивися повний текст Заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги в листопаді збільшилася - Держстат
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