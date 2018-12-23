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Фірташ отримує до $1 млрд доларів щорічно на крадіжці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:09
Пропонуємо до обговорення:
Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що українські газозбутові компанії "крадуть від 1,5 до 3 мільярдів кубометрів газу на рік", приносячи олігарху Дмитру Фірташу від $500 тисяч до $1 мільярда доларів щорічно.
Дивися повний текст Фірташ отримує до $1 млрд доларів щорічно на крадіжці газу через газзбути - Коболєв
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:09
если это правда, то где заявление в прокуратуру? а так как заявления нет, то и сам кобалев не лучше фирташа...
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Cler
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