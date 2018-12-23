RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фірташ отримує до $1 млрд
доларів щорічно на крадіжці...

Фірташ отримує до $1 млрд доларів щорічно на крадіжці...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:09

Фірташ отримує до $1 млрд доларів щорічно на крадіжці...

Пропонуємо до обговорення:
Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що українські газозбутові компанії "крадуть від 1,5 до 3 мільярдів кубометрів газу на рік", приносячи олігарху Дмитру Фірташу від $500 тисяч до $1 мільярда доларів щорічно.

Дивися повний текст Фірташ отримує до $1 млрд доларів щорічно на крадіжці газу через газзбути - Коболєв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86439
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:09

если это правда, то где заявление в прокуратуру? а так как заявления нет, то и сам кобалев не лучше фирташа...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2613
З нами з: 15.07.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:18

Я бы на месте Димы раскрутил Андрюшу на оплату адвокатов на всю премию...
Skypups
 
Повідомлень: 22
З нами з: 05.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:39

А Фирташ об этом даже не догадывается... Ни один облсбыт за все время их существования не перечислил учредителям ни копейки. Неплатежи за газ огромны
cisukr
 
Повідомлень: 1917
З нами з: 01.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:46

Он в истерике скоро и в Америку нечего будет отправить :mrgreen:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1770614- ... um=desktop
tigr-uu
 
Повідомлень: 556
З нами з: 05.02.11
Подякував: 151 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ залучить 100 мільйонів доларів на модернізацію...
R2 » П'ят 28 гру, 2018 13:35
2 72
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 18:15
semenoh
Прибуток банківської системи зріс до 20 млрд грн - Рожкова
R2 » П'ят 28 гру, 2018 11:01
0 82
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 11:01
R2
Мінімальна зарплата в 10 доларів: криза у Венесуелі... 1, 2
R2 » П'ят 21 гру, 2018 19:32
13 647
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 18:10
lapay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65959)
29.12.2018 17:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.