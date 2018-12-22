RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укрзалізниця" повідомляє
про черговий збій у роботі...

"Укрзалізниця" повідомляє про черговий збій у роботі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:10

"Укрзалізниця" повідомляє про черговий збій у роботі...

Пропонуємо до обговорення:
Два експреси в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) запізнилися через збій у комп'ютері управління, повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" повідомляє про черговий збій у роботі експреса в аеропорт \"Бориспіль\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86433
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплата голови НАК "Нафтогаз України" повинна бути...
R2 » П'ят 28 гру, 2018 15:40
9 256
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 13:56
jeugen
"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через... 1, 2
R2 » Суб 22 гру, 2018 19:32
13 1060
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 17:23
Sommer
"Укрзалізниця" за 11 міс.-2018 скоротила обсяг...
R2 » П'ят 28 гру, 2018 09:41
1 54
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 09:41
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.