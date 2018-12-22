|
|
"Укрзалізниця" повідомляє про черговий збій у роботі...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Два експреси в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) запізнилися через збій у комп'ютері управління, повідомляється на сайті "Укрзалізниці".
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" повідомляє про черговий збій у роботі експреса в аеропорт \"Бориспіль\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86433
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|9
|256
|
|
|13
|1060
|
П'ят 28 гру, 2018 17:23
Sommer
|
|1
|54
|
П'ят 28 гру, 2018 09:41
Moimir