RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обов'язкове маркування
продуктів і ліків латиницею...

Обов'язкове маркування продуктів і ліків латиницею...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:13

Обов'язкове маркування продуктів і ліків латиницею...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономрозвитку відтермінувало до 2021 року обов’язкове маркування продукції літерами латинського алфавіту.

Дивися повний текст Обов'язкове маркування продуктів і ліків латиницею відклали на два роки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86435
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:13

Можна подумати, грецькі каракулі для мешканців країн з латиницею чимось кращі за наші
max_us_ua
 
Повідомлень: 2982
З нами з: 17.11.08
Подякував: 590 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Насіров каже, що приступив до виконання обов'язків
R2 » П'ят 28 гру, 2018 12:40
8 268
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 11:39
detroytred
В Америці запрацював стартап з доставки продуктів...
R2 » Нед 09 гру, 2018 20:01
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:59
prodazhatovarov
ВС визнав за облгазами обов'язок власним коштом...
R2 » Чет 06 гру, 2018 09:32
3 122
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 12:14
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11199)
29.12.2018 14:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.