Мінекономрозвитку відтермінувало до 2021 року обов’язкове маркування продукції літерами латинського алфавіту.
Дивися повний текст Обов'язкове маркування продуктів і ліків латиницею відклали на два роки.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:13
Обов'язкове маркування продуктів і ліків латиницею...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обов'язкове маркування продуктів і ліків латиницею відклали на два роки.
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:13
Можна подумати, грецькі каракулі для мешканців країн з латиницею чимось кращі за наші
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