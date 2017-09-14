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Скільки заплатимо у 2019-му: як і які податки підвищать
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:20
Пропонуємо до обговорення:
Українці в наступному році більше заплатять за дорогі авто і великі квартири.
Дивися повний текст Скільки заплатимо у 2019-му: як і які податки підвищать
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:20
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