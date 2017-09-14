Українці в наступному році більше заплатять за дорогі авто і великі квартири.
Дивися повний текст Скільки заплатимо у 2019-му: як і які податки підвищать.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:20
Скільки заплатимо у 2019-му: як і які податки підвищать
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Дивися повний текст Скільки заплатимо у 2019-му: як і які податки підвищать.
Додано: Суб 29 гру, 2018 18:16
Где-то прочитал, что татаро-монголы обложили Русь непосильной данью - 0,1 копейки в год с человека, что приблизительно равнялось полтора килограмма ржаного хлеба. Как тогда называть нынешнюю систему налогообложения?
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