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Скільки заплатимо у 2019-му:
як і які податки підвищать

Скільки заплатимо у 2019-му: як і які податки підвищать
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:20

Скільки заплатимо у 2019-му: як і які податки підвищать

Пропонуємо до обговорення:
Українці в наступному році більше заплатять за дорогі авто і великі квартири.

Дивися повний текст Скільки заплатимо у 2019-му: як і які податки підвищать.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:20

Апофеоз развития государства.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:36

все доят и доят, а толку почти ноль. гады. :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:16

Где-то прочитал, что татаро-монголы обложили Русь непосильной данью - 0,1 копейки в год с человека, что приблизительно равнялось полтора килограмма ржаного хлеба. Как тогда называть нынешнюю систему налогообложения?
warlamp
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