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Росія вводить заборону
на товари з України

Росія вводить заборону на товари з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:15

Росія вводить заборону на товари з України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на офіційній сторінці Медведєва в Twitter.

Дивися повний текст Росія вводить заборону на товари з України.
R2
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А нас-то за что?
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Skypups
 
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