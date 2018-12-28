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Росія вводить заборону на товари з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 15:15
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на офіційній сторінці Медведєва в Twitter.
Дивися повний текст Росія вводить заборону на товари з України
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Додано: Суб 29 гру, 2018 15:15
А нас-то за что?
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