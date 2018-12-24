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У Польщі з наступного року
заморожують ціни на...

У Польщі з наступного року заморожують ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:51

У Польщі з наступного року заморожують ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Нижня палата польського парламенту у п’ятницю прийняла закон, яким передбачається замороження з наступного року цін на електроенергію для споживачів на рівні 2018 року.

Дивися повний текст У Польщі з наступного року заморожують ціни на електроенергію для споживачів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:51

сразу возникла фантазия об обмене наших сироток-карманычей.
понимаю, шо так подумал каждый, кто прочёл эту новость)))
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:11

Re: У Польщі з наступного року заморожують ціни на...

  swan forever написав:сразу возникла фантазия об обмене наших сироток-карманычей.
понимаю, шо так подумал каждый, кто прочёл эту новость)))

Не фантазуйте за інших. :)
Націоналісти не сильно відрізняються від комуністів - лібералізм не для них.
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lapay
 
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