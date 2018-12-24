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У Польщі з наступного року заморожують ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 16:51
Пропонуємо до обговорення:
Нижня палата польського парламенту у п’ятницю прийняла закон, яким передбачається замороження з наступного року цін на електроенергію для споживачів на рівні 2018 року.
Дивися повний текст У Польщі з наступного року заморожують ціни на електроенергію для споживачів
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R2
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:51
сразу возникла фантазия об обмене наших сироток-карманычей.
понимаю, шо так подумал каждый, кто прочёл эту новость)))
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swan forever
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Додано: Суб 29 гру, 2018 17:11
swan forever написав:
сразу возникла фантазия об обмене наших сироток-карманычей.
понимаю, шо так подумал каждый, кто прочёл эту новость)))
Не фантазуйте за інших.
Націоналісти не сильно відрізняються від комуністів - лібералізм не для них.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 29 гру, 2018 17:53
lapay написав:
Націоналісти не сильно відрізняються від комуністів - лібералізм не для них.
зато они для страны.. а не для "рынка" ради рынка. они про свою страну думают а не как еще кредит МВФ урвать и раздерибанить..
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Джон
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:22
Джон написав:
зато они для страны.. а не для "рынка" ради рынка. они про свою страну думают а не как еще кредит МВФ урвать и раздерибанить..
Кредити МВФ не розбазарювали ні попередники, ні сучасники, ні наступники. Для країни, на сучасному етпаі, краще навчитись жити по заробіткам і платити стільки, скільки воно коштує. Не може бензин коштувати долар за кг, а газ десять центів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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