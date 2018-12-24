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У Польщі з наступного року
заморожують ціни на...

У Польщі з наступного року заморожують ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:51

У Польщі з наступного року заморожують ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Нижня палата польського парламенту у п’ятницю прийняла закон, яким передбачається замороження з наступного року цін на електроенергію для споживачів на рівні 2018 року.

Дивися повний текст У Польщі з наступного року заморожують ціни на електроенергію для споживачів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:51

сразу возникла фантазия об обмене наших сироток-карманычей.
понимаю, шо так подумал каждый, кто прочёл эту новость)))
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:11

Re: У Польщі з наступного року заморожують ціни на...

  swan forever написав:сразу возникла фантазия об обмене наших сироток-карманычей.
понимаю, шо так подумал каждый, кто прочёл эту новость)))

Не фантазуйте за інших. :)
Націоналісти не сильно відрізняються від комуністів - лібералізм не для них.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:53

Re: У Польщі з наступного року заморожують ціни на...

  lapay написав:Націоналісти не сильно відрізняються від комуністів - лібералізм не для них.
зато они для страны.. а не для "рынка" ради рынка. они про свою страну думают а не как еще кредит МВФ урвать и раздерибанить..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:22

Re: У Польщі з наступного року заморожують ціни на...

  Джон написав:зато они для страны.. а не для "рынка" ради рынка. они про свою страну думают а не как еще кредит МВФ урвать и раздерибанить..

Кредити МВФ не розбазарювали ні попередники, ні сучасники, ні наступники. Для країни, на сучасному етпаі, краще навчитись жити по заробіткам і платити стільки, скільки воно коштує. Не може бензин коштувати долар за кг, а газ десять центів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:36

  lapay написав: Не може бензин коштувати долар за кг


Килограмм бензина, килоджоуль газа и километр электроэнергии - настоящего эксперта видно издалека :mrgreen:

По сути вопроса - поляки начали осознавать губительность для своей экономики формул "Роттердам-плюс", "Дюссельдорф-умножить" и др., с помощью которых в странах с более низкой оплатой труда крупный бизнес (зачастую - еще и абсолютно-монопольный) получает сверхприбыль на бюджете и населении, которое вынуждено собирать чемоданы и уезжать, потому что стоимость жизни становится несопоставимо высокой со стоимостью труда.

Для Польши проблема трудовой эмиграции менее драматична, чем для Украины, только за счет украинских трудовых эмигрантов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:50

Re: У Польщі з наступного року заморожують ціни на...

  zРадио написав:Килограмм бензина, килоджоуль газа и километр электроэнергии - настоящего эксперта видно издалека :mrgreen:

Оптом нафтопродукти продаються тонами, а не кубометрами. :)
Контрактні формули на газ прив'язуються до цін на нафту, а наш хитрозроблений електорат хоче газ задарма.
  zРадио написав:По сути вопроса - поляки начали осознавать губительность для своей экономики формул "Роттердам-плюс", "Дюссельдорф-умножить" и др., с помощью которых в странах с более низкой оплатой труда крупный бизнес (зачастую - еще и абсолютно-монопольный) получает сверхприбыль на бюджете и населении, которое вынуждено собирать чемоданы и уезжать, потому что стоимость жизни становится несопоставимо высокой со стоимостью труда.

По-суті, кожен хоче знову булаву. Якщо наші не можуть собі дозволити популістичну замануху, то польскі націоналісти можуть, тільки не тому, що вони такі гарні, а тому що, до них, ліберали зробили сильну Польщу, яка може вже дозволити собі якісь витребеньки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:45

  lapay написав:
  swan forever написав:сразу возникла фантазия об обмене наших сироток-карманычей.
понимаю, шо так подумал каждый, кто прочёл эту новость)))

Не фантазуйте за інших. :)
Націоналісти не сильно відрізняються від комуністів - лібералізм не для них.

а Вы просто исключение, которое подтверждает правило)))
у ляхов нет разницы националы или либералы - и те, и другие не воруют у страны.
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swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:48

Странно.они шо нехотят жить по европейски?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:54

Им бы волкера пригласить к себе.темный народ.


Специальный представитель Государственного департамента Срединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер считает, что рост цен на газ поспособствует энергетической реформе. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью Волкера "ИФ-Украина".
Tabak
 
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