|
|
|
У Польщі з наступного року заморожують ціни на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 16:51
Пропонуємо до обговорення:
Нижня палата польського парламенту у п’ятницю прийняла закон, яким передбачається замороження з наступного року цін на електроенергію для споживачів на рівні 2018 року.
Дивися повний текст У Польщі з наступного року заморожують ціни на електроенергію для споживачів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86445
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 16:51
сразу возникла фантазия об обмене наших сироток-карманычей.
понимаю, шо так подумал каждый, кто прочёл эту новость)))
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:11
swan forever написав:
сразу возникла фантазия об обмене наших сироток-карманычей.
понимаю, шо так подумал каждый, кто прочёл эту новость)))
Не фантазуйте за інших.
Націоналісти не сильно відрізняються від комуністів - лібералізм не для них.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6259
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:53
lapay написав:
Націоналісти не сильно відрізняються від комуністів - лібералізм не для них.
зато они для страны.. а не для "рынка" ради рынка. они про свою страну думают а не как еще кредит МВФ урвать и раздерибанить..
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 823
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 18:22
Джон написав:
зато они для страны.. а не для "рынка" ради рынка. они про свою страну думают а не как еще кредит МВФ урвать и раздерибанить..
Кредити МВФ не розбазарювали ні попередники, ні сучасники, ні наступники. Для країни, на сучасному етпаі, краще навчитись жити по заробіткам і платити стільки, скільки воно коштує. Не може бензин коштувати долар за кг, а газ десять центів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6259
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:36
lapay написав:
Не може бензин коштувати долар за кг
Килограмм бензина, килоджоуль газа и километр электроэнергии - настоящего эксперта видно издалека
По сути вопроса - поляки начали осознавать губительность для своей экономики формул "Роттердам-плюс", "Дюссельдорф-умножить" и др., с помощью которых в странах с более низкой оплатой труда крупный бизнес (зачастую - еще и абсолютно-монопольный) получает сверхприбыль на бюджете и населении, которое вынуждено собирать чемоданы и уезжать, потому что стоимость жизни становится несопоставимо высокой со стоимостью труда.
Для Польши проблема трудовой эмиграции менее драматична, чем для Украины, только за счет украинских трудовых эмигрантов...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 864
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:50
zРадио написав:
Килограмм бензина, килоджоуль газа и километр электроэнергии - настоящего эксперта видно издалека
Оптом нафтопродукти продаються тонами, а не кубометрами.
Контрактні формули на газ прив'язуються до цін на нафту, а наш хитрозроблений електорат хоче газ задарма.
zРадио написав:
По сути вопроса - поляки начали осознавать губительность для своей экономики формул "Роттердам-плюс", "Дюссельдорф-умножить" и др., с помощью которых в странах с более низкой оплатой труда крупный бизнес (зачастую - еще и абсолютно-монопольный) получает сверхприбыль на бюджете и населении, которое вынуждено собирать чемоданы и уезжать, потому что стоимость жизни становится несопоставимо высокой со стоимостью труда.
По-суті, кожен хоче знову булаву. Якщо наші не можуть собі дозволити популістичну замануху, то польскі націоналісти можуть, тільки не тому, що вони такі гарні, а тому що, до них, ліберали зробили сильну Польщу, яка може вже дозволити собі якісь витребеньки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6259
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:45
lapay написав: swan forever написав:
сразу возникла фантазия об обмене наших сироток-карманычей.
понимаю, шо так подумал каждый, кто прочёл эту новость)))
Не фантазуйте за інших.
Націоналісти не сильно відрізняються від комуністів - лібералізм не для них.
а Вы просто исключение, которое подтверждает правило)))
у ляхов нет разницы националы или либералы - и те, и другие не воруют у страны.
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:48
Странно.они шо нехотят жить по европейски?
-
Tabak
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 02.12.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:54
Им бы волкера пригласить к себе.темный народ.
Специальный представитель Государственного департамента Срединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер считает, что рост цен на газ поспособствует энергетической реформе. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью Волкера "ИФ-Украина".
-
Tabak
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 02.12.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9
|287
|
|
|10
|483
|
|
|3
|215
|
|