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У Польщі з наступного року заморожують ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 23:26
Tabak написав:
Курт Волкер считает, что рост цен на газ поспособствует энергетической реформе. Об этом передает РБК-Украина
Волкер то об этом хоть знает? )) или опять вырвали фразу из контекста
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Джон
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