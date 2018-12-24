RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Польщі з наступного року
заморожують ціни на...

У Польщі з наступного року заморожують ціни на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:26

Re: У Польщі з наступного року заморожують ціни на...

  Tabak написав:Курт Волкер считает, что рост цен на газ поспособствует энергетической реформе. Об этом передает РБК-Украина
Волкер то об этом хоть знает? )) или опять вырвали фразу из контекста
Джон
 
Повідомлень: 823
З нами з: 16.03.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українське сміття вивозитимуть до Польщі
R2 » Чет 27 гру, 2018 13:52
9 287
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 12:02
lauder7
Ціни на цукор завершують падінням другий рік поспіль,... 1, 2
R2 » Пон 24 гру, 2018 16:05
10 483
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 19:24
ребе Нок
Найбільш недооцінені смартфони 2018 року
R2 » Вів 25 гру, 2018 15:17
3 215
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 10:57
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.