У Польщі з наступного року заморожують ціни на...

Повышение цены на газ для населения будет способствовать стабильности в энергосекторе Украины – Волкер

29.10.2018

Эксклюзивное интервью специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера агентству "Интерфакс-Украина"

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Решение правительства о повышении цены на газ для населения уже подверглось критике. По Вашему мнению, как правительству следует правильно донести свою позицию населению?



Первое сравнение, которое приходит мне в голову: мне бы хотелось, чтобы кто-то каждый год давал мне новую машину, но правда в том, что такого не бывает в реальной жизни. Цены на газ не соответствовали действительности. Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены. Благодаря этому семьи с невысоким доходом не должны в той мере ощутить повышение цен, как могли бы.



Сделав этот шаг (повышение цены на газ – ИФ) сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере. И как я уже сказал, система субсидий от правительства должна будет компенсировать возможный негативный эффект данного решения для населения.

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