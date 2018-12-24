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У Польщі з наступного року
заморожують ціни на...

У Польщі з наступного року заморожують ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:26

Re: У Польщі з наступного року заморожують ціни на...

  Tabak написав:Курт Волкер считает, что рост цен на газ поспособствует энергетической реформе. Об этом передает РБК-Украина
Волкер то об этом хоть знает? )) или опять вырвали фразу из контекста
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:26

  Джон написав:
  Tabak написав:Курт Волкер считает, что рост цен на газ поспособствует энергетической реформе. Об этом передает РБК-Украина
Волкер то об этом хоть знает? )) или опять вырвали фразу из контекста

Знает.
Повышение цены на газ для населения будет способствовать стабильности в энергосекторе Украины – Волкер
29.10.2018
Эксклюзивное интервью специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера агентству "Интерфакс-Украина"
...
Решение правительства о повышении цены на газ для населения уже подверглось критике. По Вашему мнению, как правительству следует правильно донести свою позицию населению?

Первое сравнение, которое приходит мне в голову: мне бы хотелось, чтобы кто-то каждый год давал мне новую машину, но правда в том, что такого не бывает в реальной жизни. Цены на газ не соответствовали действительности. Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены. Благодаря этому семьи с невысоким доходом не должны в той мере ощутить повышение цен, как могли бы.

Сделав этот шаг (повышение цены на газ – ИФ) сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере. И как я уже сказал, система субсидий от правительства должна будет компенсировать возможный негативный эффект данного решения для населения.
...

https://interfax.com.ua/news/interview/541044.html
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:56

Эх джон,джон.к сожелению,это так.этот волкер считает нас,мягко говоря,не совсем умными людьми.ну да ладно.на это можно наплевать.но я переживал,что его поддержат наши "очень умные" нац.меншинства в руководстве.представте как можно было бы развить мысль волкера.даешь хлеб по 50 грн!для развития отрасли.даешь мясо по 500!вот бы мы подняли нашу мясо-молочную промышленность.
Tabak
 
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