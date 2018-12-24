У Польщі з наступного року заморожують ціни на...

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Tabak написав:Курт Волкер считает, что рост цен на газ поспособствует энергетической реформе. Об этом передает РБК-Украина
Волкер то об этом хоть знает? )) или опять вырвали фразу из контекста
Знает.
Повышение цены на газ для населения будет способствовать стабильности в энергосекторе Украины – Волкер 29.10.2018 Эксклюзивное интервью специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера агентству "Интерфакс-Украина" ... Решение правительства о повышении цены на газ для населения уже подверглось критике. По Вашему мнению, как правительству следует правильно донести свою позицию населению?
Первое сравнение, которое приходит мне в голову: мне бы хотелось, чтобы кто-то каждый год давал мне новую машину, но правда в том, что такого не бывает в реальной жизни. Цены на газ не соответствовали действительности. Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены. Благодаря этому семьи с невысоким доходом не должны в той мере ощутить повышение цен, как могли бы.
Сделав этот шаг (повышение цены на газ – ИФ) сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере. И как я уже сказал, система субсидий от правительства должна будет компенсировать возможный негативный эффект данного решения для населения. ...
Эх джон,джон.к сожелению,это так.этот волкер считает нас,мягко говоря,не совсем умными людьми.ну да ладно.на это можно наплевать.но я переживал,что его поддержат наши "очень умные" нац.меншинства в руководстве.представте как можно было бы развить мысль волкера.даешь хлеб по 50 грн!для развития отрасли.даешь мясо по 500!вот бы мы подняли нашу мясо-молочную промышленность.
Tabak написав:Курт Волкер считает, что рост цен на газ поспособствует энергетической реформе. Об этом передает РБК-Украина
Волкер то об этом хоть знает? )) или опять вырвали фразу из контекста
Знает.
Повышение цены на газ для населения будет способствовать стабильности в энергосекторе Украины – Волкер 29.10.2018 Эксклюзивное интервью специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера агентству "Интерфакс-Украина" ... Решение правительства о повышении цены на газ для населения уже подверглось критике. По Вашему мнению, как правительству следует правильно донести свою позицию населению?
Первое сравнение, которое приходит мне в голову: мне бы хотелось, чтобы кто-то каждый год давал мне новую машину, но правда в том, что такого не бывает в реальной жизни. Цены на газ не соответствовали действительности. Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены. Благодаря этому семьи с невысоким доходом не должны в той мере ощутить повышение цен, как могли бы.
Сделав этот шаг (повышение цены на газ – ИФ) сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере. И как я уже сказал, система субсидий от правительства должна будет компенсировать возможный негативный эффект данного решения для населения. ...
Отсюда видение одних противоречит фактическому состоянию дел в Украине. И образное выражение "Киев" даёт критическую погрешность происходящего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.