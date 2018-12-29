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Який відсоток киян підтримує
вступ України в ЄС (опитування)

Який відсоток киян підтримує вступ України в ЄС (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:05

Який відсоток киян підтримує вступ України в ЄС (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Майже дві третини жителів Києва (63%) підтримують вступ України в Європейський Союз, 5% виступають за вступ держави до Митного союзу.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:05

А если в Киеве платили также как в Днепре.
vitalij_rublya
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