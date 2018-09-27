Про це свідчать результати опитування Центру «Соціс»
Дивися повний текст Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не російський.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 17:12
Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не російський.
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:12
Почему не проводят опрос по поводу украинского газа? Видимо те, кто своровали у украинцев газ, и проводят такие опросы.
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:36
Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..
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