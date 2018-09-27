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Більшість українців згодні на
дорожчий газ - тільки не...

Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:12

Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування Центру «Соціс»

Дивися повний текст Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не російський.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:12

Почему не проводят опрос по поводу украинского газа? Видимо те, кто своровали у украинцев газ, и проводят такие опросы.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:36

Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..

  ygn написав:Почему не проводят опрос по поводу украинского газа?

Наверно потому, что прекрасно знают куда пошлют..
Джон
 
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