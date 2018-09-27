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Більшість українців згодні на
дорожчий газ - тільки не...

Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:12

Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування Центру «Соціс»

Дивися повний текст Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не російський.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:12

Почему не проводят опрос по поводу украинского газа? Видимо те, кто своровали у украинцев газ, и проводят такие опросы.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:36

Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..

  ygn написав:Почему не проводят опрос по поводу украинского газа?

Наверно потому, что прекрасно знают куда пошлют..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:49

Какие-то бредовые постановки вопросов.
Хотите ли вы попасть в энергетическую зависимость от России?
А что они хотели услышать? Еще спросили бы хотят ли украинцы жить лучше, а работать меньше? Или поддерживаете вы коррупцию?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:08

Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..

  freeze написав:Хотите ли вы попасть в энергетическую зависимость от России?
Может и не хотим, но по факту уже в неё попали. И в этом не Путин с Трампом виноваты!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:27

"можно пойти на подписание газового соглашения с Россией"

Ой, что то не слышал что есть перспективы такого.
Что то мне кажется что России проще без заморочек продать газ в Германию.
Чтобы Германия потом продала газ Украине.
Мне кажется что в газпроме уже научены: "Заключишь соглашение с Украиной на миллиард, а после суда должен будешь 2 миллиарда". :)
Оно конечно хорошо что Украина суды выигрывает.
Но что то сомневаюсь что после таких судов газпром захочет заключать соглашения.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:41

Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..

  Yura_Gag написав:Оно конечно хорошо что Украина суды выигрывает.
Но что то сомневаюсь что после таких судов газпром захочет заключать соглашения.

Німці так само отримають плату за транзит газу, як і ми по Арбітражу. Тобто - качає газ Газпром через потоки, чи ні - лічильник мотає по максимальній пропускній здатності труби.
Тому Газпрому краще підписати адекватний контракт з Нафтогазом. Може і не підписати, але борги по старим рішенням судів і, по можливим новим, все одно заплатить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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