Про це свідчать результати опитування Центру «Соціс»
Дивися повний текст Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не російський.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:12
Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не російський.
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:12
Почему не проводят опрос по поводу украинского газа? Видимо те, кто своровали у украинцев газ, и проводят такие опросы.
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:36
Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:49
Какие-то бредовые постановки вопросов.
Хотите ли вы попасть в энергетическую зависимость от России?
А что они хотели услышать? Еще спросили бы хотят ли украинцы жить лучше, а работать меньше? Или поддерживаете вы коррупцию?
Додано: Суб 29 гру, 2018 18:08
Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..
Додано: Суб 29 гру, 2018 18:27
Ой, что то не слышал что есть перспективы такого.
Что то мне кажется что России проще без заморочек продать газ в Германию.
Чтобы Германия потом продала газ Украине.
Мне кажется что в газпроме уже научены: "Заключишь соглашение с Украиной на миллиард, а после суда должен будешь 2 миллиарда".
Оно конечно хорошо что Украина суды выигрывает.
Но что то сомневаюсь что после таких судов газпром захочет заключать соглашения.
Додано: Суб 29 гру, 2018 18:41
Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..
Німці так само отримають плату за транзит газу, як і ми по Арбітражу. Тобто - качає газ Газпром через потоки, чи ні - лічильник мотає по максимальній пропускній здатності труби.
Тому Газпрому краще підписати адекватний контракт з Нафтогазом. Може і не підписати, але борги по старим рішенням судів і, по можливим новим, все одно заплатить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:23
В 2017-м доля импортного газа составила всего 35%. 65% - газ собственной добычи.
По иронии судьбы "большинству украинцев" как за заказу исполнили их пожелание. Сделали им дорогой не-российский газ - дорогой украинский газ...
Разделяй и властвуй - древний трюк Римского Сената!
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:53
большинству украинцев всё равно какой газ жечь, их значительно больше интересует его цена...
|