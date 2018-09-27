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Більшість українців згодні на
дорожчий газ - тільки не...

Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:13

Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..

lapay написав:
  Yura_Gag написав:Оно конечно хорошо что Украина суды выигрывает.
Но что то сомневаюсь что после таких судов газпром захочет заключать соглашения.

Німці так само отримають плату за транзит газу, як і ми по Арбітражу. Тобто - качає газ Газпром через потоки, чи ні - лічильник мотає по максимальній пропускній здатності труби.
Тому Газпрому краще підписати адекватний контракт з Нафтогазом. Може і не підписати, але борги по старим рішенням судів і, по можливим новим, все одно заплатить.
Получается Газпрому проще работать со словаками, чтобы избежать политической составляющей, с ними по предоплате, платят исправно.
Зачем им заключать контракт с Нафтогазом?
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