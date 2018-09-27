Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Yura_Gag написав:Оно конечно хорошо что Украина суды выигрывает. Но что то сомневаюсь что после таких судов газпром захочет заключать соглашения.
Німці так само отримають плату за транзит газу, як і ми по Арбітражу. Тобто - качає газ Газпром через потоки, чи ні - лічильник мотає по максимальній пропускній здатності труби. Тому Газпрому краще підписати адекватний контракт з Нафтогазом. Може і не підписати, але борги по старим рішенням судів і, по можливим новим, все одно заплатить.
Получается Газпрому проще работать со словаками, чтобы избежать политической составляющей, с ними по предоплате, платят исправно. Зачем им заключать контракт с Нафтогазом?