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Більшість українців згодні на
дорожчий газ - тільки не...

Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:13

Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..

lapay написав:
  Yura_Gag написав:Оно конечно хорошо что Украина суды выигрывает.
Но что то сомневаюсь что после таких судов газпром захочет заключать соглашения.

Німці так само отримають плату за транзит газу, як і ми по Арбітражу. Тобто - качає газ Газпром через потоки, чи ні - лічильник мотає по максимальній пропускній здатності труби.
Тому Газпрому краще підписати адекватний контракт з Нафтогазом. Може і не підписати, але борги по старим рішенням судів і, по можливим новим, все одно заплатить.
Получается Газпрому проще работать со словаками, чтобы избежать политической составляющей, с ними по предоплате, платят исправно.
Зачем им заключать контракт с Нафтогазом?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:29

Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..

  freeze написав:Получается Газпрому проще работать со словаками, чтобы избежать политической составляющей, с ними по предоплате, платят исправно.
Зачем им заключать контракт с Нафтогазом?

Так словакам треба його доправити. Газпром не хоче нам продавати газ, як постановив Арбітраж, але транзитувати його якось треба.
Нє, ну Газпром може перекрити транзит через Україну, якщо сильно захоче. Ми якось проживемо і без цього. Тільки в яку копієчку це йому вийде, якщо північні потоки вже вилились в 44 млрд доларів, а через Україну в рази дешевше?
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:30

  freeze написав:
lapay написав:
  Yura_Gag написав:Оно конечно хорошо что Украина суды выигрывает.
Но что то сомневаюсь что после таких судов газпром захочет заключать соглашения.

Німці так само отримають плату за транзит газу, як і ми по Арбітражу. Тобто - качає газ Газпром через потоки, чи ні - лічильник мотає по максимальній пропускній здатності труби.
Тому Газпрому краще підписати адекватний контракт з Нафтогазом. Може і не підписати, але борги по старим рішенням судів і, по можливим новим, все одно заплатить.
Получается Газпрому проще работать со словаками, чтобы избежать политической составляющей, с ними по предоплате, платят исправно.
Зачем им заключать контракт с Нафтогазом?


+++
Почему данная конструкция и держится уже 4-й год - Газпрому деньги, реформаторам - пиар о "100,200,500,1000... дней без российского газа", населению - импортный паритет
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:39

Можно подумать,что у "большинства украинцев"есть какой то выбор.оплатят тот газ и по той цене,что надо.а все остальное сотресание воздуха.
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