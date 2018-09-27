Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...
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Yura_Gag написав:Оно конечно хорошо что Украина суды выигрывает. Но что то сомневаюсь что после таких судов газпром захочет заключать соглашения.
Німці так само отримають плату за транзит газу, як і ми по Арбітражу. Тобто - качає газ Газпром через потоки, чи ні - лічильник мотає по максимальній пропускній здатності труби. Тому Газпрому краще підписати адекватний контракт з Нафтогазом. Може і не підписати, але борги по старим рішенням судів і, по можливим новим, все одно заплатить.
Получается Газпрому проще работать со словаками, чтобы избежать политической составляющей, с ними по предоплате, платят исправно. Зачем им заключать контракт с Нафтогазом?
freeze написав:Получается Газпрому проще работать со словаками, чтобы избежать политической составляющей, с ними по предоплате, платят исправно. Зачем им заключать контракт с Нафтогазом?
Так словакам треба його доправити. Газпром не хоче нам продавати газ, як постановив Арбітраж, але транзитувати його якось треба. Нє, ну Газпром може перекрити транзит через Україну, якщо сильно захоче. Ми якось проживемо і без цього. Тільки в яку копієчку це йому вийде, якщо північні потоки вже вилились в 44 млрд доларів, а через Україну в рази дешевше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Yura_Gag написав:Оно конечно хорошо что Украина суды выигрывает. Но что то сомневаюсь что после таких судов газпром захочет заключать соглашения.
Німці так само отримають плату за транзит газу, як і ми по Арбітражу. Тобто - качає газ Газпром через потоки, чи ні - лічильник мотає по максимальній пропускній здатності труби. Тому Газпрому краще підписати адекватний контракт з Нафтогазом. Може і не підписати, але борги по старим рішенням судів і, по можливим новим, все одно заплатить.
Получается Газпрому проще работать со словаками, чтобы избежать политической составляющей, с ними по предоплате, платят исправно. Зачем им заключать контракт с Нафтогазом?
+++ Почему данная конструкция и держится уже 4-й год - Газпрому деньги, реформаторам - пиар о "100,200,500,1000... дней без российского газа", населению - импортный паритет