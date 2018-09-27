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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:53
большинству украинцев всё равно какой газ жечь, их значительно больше интересует его цена...
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:13
Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..
Получается Газпрому проще работать со словаками, чтобы избежать политической составляющей, с ними по предоплате, платят исправно.
Зачем им заключать контракт с Нафтогазом?
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:29
Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..
Так словакам треба його доправити. Газпром не хоче нам продавати газ, як постановив Арбітраж, але транзитувати його якось треба.
Нє, ну Газпром може перекрити транзит через Україну, якщо сильно захоче. Ми якось проживемо і без цього. Тільки в яку копієчку це йому вийде, якщо північні потоки вже вилились в 44 млрд доларів, а через Україну в рази дешевше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:30
+++
Почему данная конструкция и держится уже 4-й год - Газпрому деньги, реформаторам - пиар о "100,200,500,1000... дней без российского газа", населению - импортный паритет
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:38
А да большинству Украинцев так же хочется что бы парашенко правил вечно )
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:39
Можно подумать,что у "большинства украинцев"есть какой то выбор.оплатят тот газ и по той цене,что надо.а все остальное сотресание воздуха.
Додано: Нед 30 гру, 2018 02:08
Тупейшая манипуляция. Навязывают народу мысль, что газ будет или втридорога, или российский, третьего не дано. Хотя именно третье решение и должно быть правильным. Украинский газ+европейский по усредненной цене, но никак не по цене европейского.
Если украинский газ ценой Х покрывает потребности на 70% и импортный газ ценой Y покрывает потребности на 30%, то цена должна быть 70%*X+30%*Y, а не 100%*Y, как нам пытаются впарить.
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:00
прям хочется увидеть тех, кто отвечал так на вопрос...
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:39
Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..
опрос это ерунда, шоколадник перед выборами наверняка покажет еще не такие фокусы
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:12
Газ так и так российский по происхождению. А по "реверсу" ещё и платят посредникам, а те делают откаты в оффшоры. Откуда берут для этого деньги? От продажи украинского газа населению по европейской цене.
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