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Більшість українців згодні на
дорожчий газ - тільки не...

Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:33

Филькина грамота. Дайте людям возможность оплаты Платежки с надписью Газпром, по ценам СНГ и платежки с надписью Еврогаз. Вот это будет "фактический, железобетонный" опрос, как говорил. проф. Преображенский.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:29

  Kart написав:Тупейшая манипуляция. Навязывают народу мысль, что газ будет или втридорога, или российский, третьего не дано. Хотя именно третье решение и должно быть правильным. Украинский газ+европейский по усредненной цене, но никак не по цене европейского.

Если украинский газ ценой Х покрывает потребности на 70% и импортный газ ценой Y покрывает потребности на 30%, то цена должна быть 70%*X+30%*Y, а не 100%*Y, как нам пытаются впарить.

Це прекрасна формула і думаю майже усі українці так само мислять.
В мене тільки одне зауваження:
Чому цю формулу не застосовують в Норвегії і США? Зате в Венесуелі наприклад бензин по 1 центу. Можете привести інші країни, якщо ці якісь унікальні.
Думаю проблема в тому що вас(нас) совковий менталітет.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:34

Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..

  Cler написав:большинству украинцев всё равно какой газ жечь, их значительно больше интересует
врезка седловым отводом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:03

  ygn написав:Почему не проводят опрос по поводу украинского газа? Видимо те, кто своровали у украинцев газ, и проводят такие опросы.

Так и стоит указать:
Більшість українців згодні на використання вітчизняного газу, без втручання інших осіб підпорядкованих громадянством Ізраелю.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:08

Завідомо, так виставлене питання, є ні що інше, як заказуха Крадіїв, що на піпкормці у Злодіїв вищого гатунку.
Має єдину ціль безкомпромісного грабунку рядових українців.
Стоворення умов невиживання.
З метою їх видавлювання з їх історичних Земель.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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