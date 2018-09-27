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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:33
Филькина грамота. Дайте людям возможность оплаты Платежки с надписью Газпром, по ценам СНГ и платежки с надписью Еврогаз. Вот это будет "фактический, железобетонный" опрос, как говорил. проф. Преображенский.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:29
Це прекрасна формула і думаю майже усі українці так само мислять.
В мене тільки одне зауваження:
Чому цю формулу не застосовують в Норвегії і США? Зате в Венесуелі наприклад бензин по 1 центу. Можете привести інші країни, якщо ці якісь унікальні.
Думаю проблема в тому що вас(нас) совковий менталітет.
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:34
Re: Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не..
врезка седловым отводом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:03
Так и стоит указать:
Більшість українців згодні на використання вітчизняного газу, без втручання інших осіб підпорядкованих громадянством Ізраелю.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:08
Завідомо, так виставлене питання, є ні що інше, як заказуха Крадіїв, що на піпкормці у Злодіїв вищого гатунку.
Має єдину ціль безкомпромісного грабунку рядових українців.
Стоворення умов невиживання.
З метою їх видавлювання з їх історичних Земель.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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