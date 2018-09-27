Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не...
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Kart написав:Тупейшая манипуляция. Навязывают народу мысль, что газ будет или втридорога, или российский, третьего не дано. Хотя именно третье решение и должно быть правильным. Украинский газ+европейский по усредненной цене, но никак не по цене европейского.
Если украинский газ ценой Х покрывает потребности на 70% и импортный газ ценой Y покрывает потребности на 30%, то цена должна быть 70%*X+30%*Y, а не 100%*Y, как нам пытаются впарить.
Це прекрасна формула і думаю майже усі українці так само мислять. В мене тільки одне зауваження: Чому цю формулу не застосовують в Норвегії і США? Зате в Венесуелі наприклад бензин по 1 центу. Можете привести інші країни, якщо ці якісь унікальні. Думаю проблема в тому що вас(нас) совковий менталітет.