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Військовим пенсіонерам
підвищать пенсії

Військовим пенсіонерам підвищать пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:35

Військовим пенсіонерам підвищать пенсії

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року в Україні підвищаться пенсії для 500 тисяч військових пенсіонерів, - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Twitter.

Дивися повний текст Військовим пенсіонерам підвищать пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:35

--все, что останется на их счетах, будет монетизировано и передано им в руки-- юморист прямо какой то, сказки бы писать .. такой талант пропадает)).
Джон
 
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