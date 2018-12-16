З 1 січня 2019 року в Україні підвищаться пенсії для 500 тисяч військових пенсіонерів, - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Twitter.
Дивися повний текст Військовим пенсіонерам підвищать пенсії.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 17:35
Військовим пенсіонерам підвищать пенсії
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Дивися повний текст Військовим пенсіонерам підвищать пенсії.
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:35
--все, что останется на их счетах, будет монетизировано и передано им в руки-- юморист прямо какой то, сказки бы писать .. такой талант пропадает)).
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:49
Это точно, чёрный юмор. Социальные нормы в следующем году ещё урежут на 10% - хр@н что сэкономишь . По газу ,например, уменьшат с 4,5 м3 до 4м3 на кв. метр отапливаемой площади.
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:59
страну где минимальная пенсия меньше прожиточного минимума нельзя назвать цивилизованной...
Додано: Нед 30 гру, 2018 00:37
Пенсионеры сделали все для разрушения этой страны голосованиями за гречку. Так что пенсия у них вполне достойная и заслуженная, получают то, что заслужили.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 30 гру, 2018 07:30
Re: Військовим пенсіонерам підвищать пенсії
Акуеть. Соцнорму газа на отопление снижают до 4 кубов за метр площади. Я для отопления 100кв.м. (включая балкон) торцевой квартиры и пологрев воды из 250 кубов в мес не выхожу.
Вжарим томосом по автокефалии
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