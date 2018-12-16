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Військовим пенсіонерам
підвищать пенсії

Військовим пенсіонерам підвищать пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:35

Військовим пенсіонерам підвищать пенсії

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року в Україні підвищаться пенсії для 500 тисяч військових пенсіонерів, - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Twitter.

Дивися повний текст Військовим пенсіонерам підвищать пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:35

--все, что останется на их счетах, будет монетизировано и передано им в руки-- юморист прямо какой то, сказки бы писать .. такой талант пропадает)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:49

  Джон написав:--все, что останется на их счетах, будет монетизировано и передано им в руки-- юморист прямо какой то, сказки бы писать .. такой талант пропадает)).


Это точно, чёрный юмор. Социальные нормы в следующем году ещё урежут на 10% - хр@н что сэкономишь . По газу ,например, уменьшат с 4,5 м3 до 4м3 на кв. метр отапливаемой площади.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 07:30

Re: Військовим пенсіонерам підвищать пенсії

Акуеть. Соцнорму газа на отопление снижают до 4 кубов за метр площади. Я для отопления 100кв.м. (включая балкон) торцевой квартиры и пологрев воды из 250 кубов в мес не выхожу.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:05

summacut, ключевое слово "квартиры". В частном доме может быть и побольше, т.к. нет соседей сверху, снизу и с двух сторон. Да и квартиры тоже бывают разные как и газовое оборудование. Ну и еще место проживания тоже влияет - север страны и юг.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:40

  summacut написав:Акуеть. Соцнорму газа на отопление снижают до 4 кубов за метр площади. Я для отопления 100кв.м. (включая балкон) торцевой квартиры и пологрев воды из 250 кубов в мес не выхожу.


Вам срочно надо утеплять свою квартиру - вы уже не укладываетесь в свою социальную норму равную 185м3. А в следующем году для вашей квартиры она будет и того меньше- всего 164м3. Если в квартире проживает меньше 5 человек, то соцнорма будет ещё меньше.
Порохоботам, конечно, фиолетово - заработок позволяет прожить и без субсидий.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:29

Re: Військовим пенсіонерам підвищать пенсії

  warlamp написав:Вам срочно надо утеплять свою квартиру - вы уже не укладываетесь в свою социальную норму равную 185м3. А в следующем году для вашей квартиры она будет и того меньше- всего 164м3. Если в квартире проживает меньше 5 человек, то соцнорма будет ещё меньше.
Порохоботам, конечно, фиолетово - заработок позволяет прожить и без субсидий.


Ох уж эти халявщики, все им соцнормы подавай да субсидии, коммуналку по три копейки, а лучше бесплатно, газ украинской добычи прямо с месторождения вам лично в квартиру провести, и тоже бесплатно, побольше льгот на все подряд и в придачу квартиру на минимум 100 кв. метров и машину за 2000 долл с 0 растаможкой. А как заработать на это все денег - то пусть порохоботы работают. А сын пороха пусть платит налоги.
Это и так большое счастье, что правительство не дает вам загнуться с холоду, то субсидии каждому, то льгота, то газ по 80 копеек при долларе 8 а импорте по 0,45 бакса. По-хорошему, пнуть всех под ср*ку, нет денег - едь в село, огород+дрова и денег вообще не надо. Или учись, работай. А то: я ничего не умею, не знаю даже школьной программы, могу копать или не копать, а зарплату мне дайте как в Германии, и налоги как в Гонконге.
smdtranz
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