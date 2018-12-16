Військовим пенсіонерам підвищать пенсії

Додано: Нед 30 гру, 2018 14:29

warlamp написав: Вам срочно надо утеплять свою квартиру - вы уже не укладываетесь в свою социальную норму равную 185м3. А в следующем году для вашей квартиры она будет и того меньше- всего 164м3. Если в квартире проживает меньше 5 человек, то соцнорма будет ещё меньше.

Порохоботам, конечно, фиолетово - заработок позволяет прожить и без субсидий. Вам срочно надо утеплять свою квартиру - вы уже не укладываетесь в свою социальную норму равную 185м3. А в следующем году для вашей квартиры она будет и того меньше- всего 164м3. Если в квартире проживает меньше 5 человек, то соцнорма будет ещё меньше.Порохоботам, конечно, фиолетово - заработок позволяет прожить и без субсидий.

Ох уж эти халявщики, все им соцнормы подавай да субсидии, коммуналку по три копейки, а лучше бесплатно, газ украинской добычи прямо с месторождения вам лично в квартиру провести, и тоже бесплатно, побольше льгот на все подряд и в придачу квартиру на минимум 100 кв. метров и машину за 2000 долл с 0 растаможкой. А как заработать на это все денег - то пусть порохоботы работают. А сын пороха пусть платит налоги.Это и так большое счастье, что правительство не дает вам загнуться с холоду, то субсидии каждому, то льгота, то газ по 80 копеек при долларе 8 а импорте по 0,45 бакса. По-хорошему, пнуть всех под ср*ку, нет денег - едь в село, огород+дрова и денег вообще не надо. Или учись, работай. А то: я ничего не умею, не знаю даже школьной программы, могу копать или не копать, а зарплату мне дайте как в Германии, и налоги как в Гонконге.